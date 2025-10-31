S. Pellegrino Young Chef Academy Competition, proclamato il vincitore al Castello Sforzesco

I 15 migliori cuochi under 30, provenienti da tutto il mondo, si sono sfidati anche quest'anno nella S.Pellegrino Young Chef Academy Competition. Il contest si conferma una piattaforma globale che offre percorsi di mentoring, opportunità formative e un network che unisce oltre 70 Paesi e che dà vita a un laboratorio permanente di idee per una gastronomia più inclusiva e sostenibile. Vincitore dell'edizione 2024-25 Ardy Ferguson con il suo 'Archipelago Celebration' che incarna le vibrazioni culinarie dell'Indonesia.