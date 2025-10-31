circle x black
Cerca nel sito
 

S. Pellegrino Young Chef Academy Competition, proclamato il vincitore al Castello Sforzesco

31 ottobre 2025 | 11.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

I 15 migliori cuochi under 30, provenienti da tutto il mondo, si sono sfidati anche quest'anno nella S.Pellegrino Young Chef Academy Competition. Il contest si conferma una piattaforma globale che offre percorsi di mentoring, opportunità formative e un network che unisce oltre 70 Paesi e che dà vita a un laboratorio permanente di idee per una gastronomia più inclusiva e sostenibile. Vincitore dell'edizione 2024-25 Ardy Ferguson con il suo 'Archipelago Celebration' che incarna le vibrazioni culinarie dell'Indonesia.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza