Lo stipendio di un dipendente di supermercato arriva a 5000 euro. E' la somma che ogni mese in Svizzera, per 13 mensilità, verrà percepita dai dipendenti di Aldi Suisse. L'azienda ha annunciato che lo stipendio verrà portato a 4700 franchi, circa 4970 euro, con un incremento dell'1% nel 2024. "I nostri collaboratori svolgono quotidianamente un lavoro eccellente, e noi vogliamo premiare questo impegno. E naturalmente desideriamo garantire il loro benessere finanziario anche in tempi economicamente difficili", dice Jerome Meyer, Country Managing Director di Aldi Suisse.

L'aumento salariale generale per il prossimo anno è pari all'1%. Il colosso della distribuzione annuncia l'incremento del salario minimo a 4700 franchi (per 13 mensilità) invece degli attuali 4646 franchi. Oltre all'aumento, evidenzia l'azienda, tutti i collaboratori ricevono un pacchetto interessante di benefit che comprende un bonus una tantum e un buono acquisto. Inoltre, gli apprendisti ricevono un abbonamento di telefonia mobile gratuito.

Aldi ha aumentato i salari ogni anno dal suo ingresso sul mercato nel 2005. "Peraltro la nostra azienda offre una quantità sempre maggiore di benefit per i suoi collaboratori, tra cui per esempio cinque settimane di ferie per tutti, quattro settimane di congedo di paternità e 18 settimane di maternità retribuite al 100% nonché la copertura dei due terzi dei contributi pensionistici. Tutti gli apprendisti, indipendentemente dall'età, hanno diritto a sei settimane di ferie e, a partire dal 2024, riceveranno un abbonamento di telefonia mobile gratuito di Aldi Suisse Mobile", comunica la compagnia.