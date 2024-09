“L'accordo è concluso e firmato, per i tempi previsti siamoperfettamente "on track". Non ci sono punti interrogativi sull’operazione,ci vogliono dei tempi di lavoro. Ad inizio dell’anno prossimo (2025) saràtutto effettivo” Così l'ad di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, sull’acquistoda Leonardo delle attività di produzione di sonar e siluri ex Wass, amargine dell'evento dedicato a Guglielmo Marconi al Salone Nautico di Genova.