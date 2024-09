Tra le start up presentate al 64° Salone Nautico di Genova c'è anche easysea rappresentata dal ceo e co-founder Giuseppe Scotto d'Antuono che spiega: "È emozionante avere questo spazio in una vetrina internazionale come il Salone Nautico. Il nostro obiettivo è far evolvere tutti gli accessori nautici integrando tecnologia, design e funzionalità".