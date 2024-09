"Le prospettive per la vela giovanile italiana sono molto buone, tanti giovani stanno crescendo in tutte le classi veliche. I risultati ottenuti quest'anno alle Olimpiadi sono frutto dell'importante lavoro fatto dalla Federazione Italiana Vela" così Alessandra Sensini, ex campionessa olimpica e ora direttore tecnico giovanile Federazione Italiana Vela, ospite al 64° Salone Nautico di Genova.