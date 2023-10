Salvini, ’con 13 mln passeggeri settore marittimo è primario, Mit ci sarà’

“I passeggeri movimentati nei porti italiani sono vicini a quota 13 milioni quest’anno. Vuol dire che nonostante tutto e tutti il settore imprenditoriale marittimo italiano è primario e quindi vi dico, a nome dell’intero governo, grazie per aver continuato a investire, sul mare, sui vostri mezzi, sempre più nuovi, sempre più accoglienti, sempre più moderni”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini intervenendo oggi all’Assemblea di Confitarma.

“Siamo a disposizione per ascoltare, perché un errore che la politica a volte è stata portata a fare è decidere sulla testa di un settore, senza prima ascoltare quel settore. Ricordo ancora la tassa sulle barche del governo Monti, un’operazione demenziale come poche altre”, aggiunge Salvini.

“Noi non avremmo avuto 14 miliardi da mettere nelle tasche degli italiani se non ci fosse gente come voi che lavora bene, guadagna bene e paga tante tasse”, afferma il ministro. “Per questo mi auguro che il mare ritorni a essere una risorsa. Conto che in questi quattro anni il mio ministero possa aiutare, finanziare ma soprattutto possa accelerare e sburocratizzare”.