Salvini, 'Ets non punisca aziende, reinvestire tassazione in ammodernamento flotta'

Riguardo all’Ets, “vedo gente che piange adesso per una norma dell’Europa che qualcuno in Europa ha votato. Queste tasse arrivano sulla marittimità o sul trasporto italiano per un malinteso ambientalismo. Pensare di aiutare l’ambiente punendo economicamente realtà economiche che stanno investendo miliardi di euro nella modernizzazione della loro flotta è una follia. L’ambiente si aiuta aiutando le aziende, non tassando e punendo le aziende. Altrimenti le aziende smettono di investire in sostenibilità. Questo vale anche per il Pnrr. Sì, noi stiamo seguendo l’elettrificazione delle banchine, però aver escluso alcune modalità di trasporti dai fondi europei perché inquinano… Be’ io avrei fatto il contrario. Quello che inquina di più è quello che va aiutato di più. Mi sembra che sulle emissioni mondiali di Co2 voi arriviate al 2%, se è tanto”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini intervenendo oggi all’Assemblea di Confitarma.

“La sostenibilità ambientale è fondamentale ma va accompagnata, non va imposta”, aggiunge Salvini. “Sono d’accordo con il viceministro Rixi che gli introiti di quella forma di tassazione vengano maggioritariamente reinvestiti nel sistema marittimo che così potrà assorbire il colpo e reinvestire in rinnovo della flotta”.