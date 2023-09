Salvini: 'in manovra non ci sarà tutto per tutti, chiederemo sacrificio a chi ha di più'

"Stiamo lavorando a una legge di bilancio dove non ci sarà tutto per tutti; la priorità sarà puntare sul lavoro sul costo della vita, aiutare lavoratrici, lavoratori e pensionati chiedendo un sacrificio a chi ha di più per aiutare in questo momento difficile chi ha di meno. Quindi ritengo che se alla fine dell'anno gli istituti bancari italiani invece di avere 20 miliardi di guadagno avranno qualche euro in meno e quei miliardi andranno ad aumentare stipendi e pensioni potrà essere una operazione utile sia al sistema del credito che a lavoratrici e lavoratori". Così il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini all'inaugurazione della Fiera del Levante di Bari.

Un'occasione per affrontare alcuni dei dossier sul tavolo del governo, dai cantieri alla formazione. "L'Italia ha bisogno di infrastrutture, ho bisogno che il mondo economico, amministrativo, sindacale, industriale, studentesco si unisca per il sì: sul fatto che sia fondamentale viaggiare e in sicurezza non possiamo più dividerci" sottolinea il vicepremier osservando di aver trovato 117 opere commissariate sulla scrivania del dicastero. "Non capisco quelli che dicono sempre no" afferma.

"Se noi apriamo tutti i cantieri che stiamo sbloccando ad oggi probabilmente non avremmo le imprese necessarie e i lavoratori sufficienti per fare tutto quello che dobbiamo fare: è fondamentale una profonda riforma del sistema scolastico puntando sulla formazione professionale; puntare su istituti tecnici e licei che ti avviano alle professioni penso sia fondamentale" conclude.