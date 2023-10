Salvini, 'riforma governance porti spero diventi norma in 2024'

“Il tema del mare è assolutamente fondamentale. E’ una risorsa che produce numeri importanti. Vado a memoria, 1255 navi mercantili e 38mila lavoratori comunitari, e spero che la fascia italiana sia sempre più preponderante. Non per nazionalismo, ma perché ovviamente è uno sbocco lavorativo assolutamente importante. Sulla sburocratizzazione e la riorganizzazione normativa, abbiamo fatto quello che dovevamo come ministero e so che adesso c’è il ministero dell’Economia e delle finanze che ha il compito di mettere il timbro finale. Così come sul mare bonus e sulla stabilizzazione per evitare di inseguire l’emergenza nelle diverse annualità, è uno sforzo che abbiamo fatto e conto che possa avere anche l’ok definitivo in Gazzetta ufficiale”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini intervenendo oggi all’Assemblea di Confitarma.

"So che il viceministro Rixi sta lavorando per la riforma della governance dei porti. Ci siamo dati come obiettivo che diventi norma il 2024”, aggiunge il ministro. "Questo prevederà un accompagnamento con un commissariamento delle autorità portuali perché io sono un assoluto sostenitore dell’autonomia, però all’interno di una cornice unica. Sono ancora troppe le risorse che non riusciamo a spendere per gli intoppi della burocrazia. Sto lavorando, e conto che per la fine del mandato così sia, perché le sovrintendenze aiutino a spendere bene i soldi". "Molte autorità portuali - ha concluso - hanno a budget dei milioni da investire che non riescono a investire per delle richieste quantomeno bizzarre che con la compatibilità ambientale hanno poco a che fare”.