Samsung, arrivano Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5, design e compattezza

Samsung Electronics annuncia la quinta generazione di dispositivi pieghevoli Galaxy: Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5. I nuovi device pieghevoli Galaxy consentono di vivere esperienze uniche grazie al design elegante e compatto, offrono molteplici opzioni di personalizzazione e garantiscono prestazioni potenti. La nuova cerniera Flex Hinge presenta un rinnovato design, esteticamente proporzionato e al contempo solido, e le straordinarie funzionalità della fotocamera, tra cui la modalità FlexCam, permettono in modo semplice di effettuare scatti da diverse angolazioni. Dotata di prestazioni eccellenti e di una batteria ottimizzata alimentata da un processore di ultima generazione, la serie Samsung Galaxy Z ridefinisce l’esperienza d’uso dello smartphone.

"Con i suoi dispositivi pieghevoli Samsung sta rivoluzionando l’industria mobile dettando gli standard e migliorando continuamente le esperienze dei propri utenti" afferma TM Roh, President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics. "Ogni giorno sempre più persone - evidenzia - scelgono i nostri device pieghevoli perché sono gli unici in grado di offrire l’esperienza che gli utenti desiderano. Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 testimoniano il nostro impegno nel soddisfare le esigenze dei nostri clienti attraverso una tecnologia sempre più innovativa". Forte della tradizione di innovazione e della dedizione nei confronti della categoria degli smartphone pieghevoli, Samsung ha creato dispositivi estremamente versatili.

Credendo da sempre in modo convinto nel potenziale del form factor pieghevole, Samsung ha costantemente perfezionato e ottimizzato la line-up della serie Galaxy Z, grazie a straordinarie capacità produttive e a un team dedicato alla Ricerca e Sviluppo di prim’ordine. Dalla creazione di contenuti sulla nuova Flex Window di Galaxy Z Flip51 al multitasking senza soluzione di continuità su Galaxy Z Fold5, la nuova serie di pieghevoli Galaxy soddisfa e supera le esigenze degli utenti di oggi. E non è tutto: sia Galaxy Z Flip5 che Galaxy Z Fold5 sono accuratamente progettati per esaudire le aspettative di durabilità. Lo schermo principale è dotato di uno strato antiurto e un retro dal design rinnovato che conferiscono una maggiore solidità al display2 . Oltre alla certificazione IPX83 , alle scocche in Armor Aluminum e al Corning® Gorilla® Glass Victus®2 4 della Flex Window e del retro, Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 offrono la protezione che i consumatori si aspettano, ulteriormente migliorata da Flex Hinge.

Questo nuovo modulo di cerniera integrato , sottolinea Samsung, presenta una struttura a doppio binario che attenua gli impatti esterni. Galaxy Z Flip5: il dispositivo tascabile ideale per esprimere sé stessi, senza compromessi Galaxy Z Flip5, il dispositivo tascabile per eccellenza progettato per esprimere se stessi, offre un’esperienza pieghevole unica e piena di stile. La nuova Flex Window, ora 3,78 volte più ampia5 di quella della generazione precedente, offre numerose nuove funzionalità. Le opzioni di personalizzazione, che comprendono, tra gli altri, gli orologi informativi e grafici che si possono abbinare ai quadranti dei Galaxy Watch66 , consentono di rendere ancor più unico ed esclusivo il device. Inoltre, la nuova custodia Flipsuit Case di Galaxy Z Flip57 fornisce una protezione del dispositivo con una scheda NFC intercambiabile, dando possibilità agli utenti di associare il design della Flex Window a quello della cover.

Da chiuso Galaxy Z Flip5 offre una praticità d'uso senza precedenti. Dalla Flex Window è possibile accedere velocemente e agevolmente alle informazioni utili. Grazie ai Widget, gli utenti possono controllare le previsioni meteo, le riproduzioni musicali e ascoltare la musica preferita con Controller Musicale8 , oppure rimanere sempre aggiornati sul mercato azionario tramite il widget di Google Finanza. Semplicemente pizzicando lo schermo, si potrà attivare la Visualizzazione Multi Widget che offre la possibilità di dare un’occhiata a tutti i Widget e passare immediatamente da uno all’altro. Inoltre, è possibile controllare le notifiche e accedere alle Impostazioni rapide per Wi-Fi o Bluetooth con estrema facilità. Senza nemmeno dover aprire il dispositivo si può scorrere la cronologia delle chiamate per richiamare quelle perse e rispondere ai messaggi utilizzando la funzionalità Risposta rapida tramite una tastiera QWERTY completa e avendo la piena visibilità dello storico delle chat. Scorrendo velocemente verso l’alto sullo schermo, si accede a Samsung Wallet9 per pagare in mobilità, accedere a carte fedeltà e coupon, carte d’imbarco, chiavi digitali e certificazioni sanitarie.

Caratterizzato dal formato e dal design unici, Galaxy Z Flip5 offre anche l’esperienza di fotocamera più versatile in assoluto su uno smartphone Samsung Galaxy. Grazie all’ampia Flex Window è possibile scattare selfie di alta qualità con la fotocamera posteriore, mentre con FlexCam gli utenti possono effettuare foto straordinarie e a mani libere da differenti angolazioni. Visualizzare e modificare gli scatti in Modalità Flex10 è semplice e veloce: gli utenti possono facilmente editare le immagini o regolare la tonalità di colore tramite la Visualizzazione rapida nella Flex Window. Quando si scatta una foto a un amico, la funzione Anteprima sullo schermo esterno11 consente di visualizzare la propria immagine nella Flex Window per specchiarsi e apportare modifiche in tempo reale, in modo da immortalare l’istantanea perfetta. Gli utenti possono catturare una foto nitida in mobilità grazie a Stabilizzatore, la funzione che consente riprese stabili, mentre Inquadratura automatica12 dà la certezza che tutti i protagonisti della foto vengano inclusi nell’immagine.

Galaxy Z Flip5 aggiunge miglioramenti dell’IA alla potente esperienza fotografica, rendendo speciale ogni foto. Con le funzionalità Nightography migliorate, che ottimizzano le immagini e i video in presenza di luce ambientale, è possibile dare sfogo alla creatività anche in condizioni di scarsa luminosità. L’algoritmo di elaborazione dei segnali di immagine (ISP) basato sull’IA corregge qualsiasi rumore visivo che in genere rovina le immagini in presenza di scarsa luminosità, esaltando al tempo stesso i dettagli e i toni cromatici. Anche da lontano le foto sono più nitide grazie allo zoom digitale 10X13 . Galaxy Z Fold5 è il massimo della produttività in uno schermo di grandi dimensioni Pur essendo il Fold14 più sottile e leggero15, Galaxy Z Fold5 dispone di uno schermo ampio e immersivo e di una batteria di lunga durata e assicura le prestazioni più potenti di tutta la serie Galaxy Z.

Galaxy Z Fold è stato un pioniere nel trasformare la produttività quotidiana attraverso l’esperienza di uno schermo ampio e resistente, sviluppando, oltre alle funzioni Multischermo16 e App Continuity, 17 una vasta gamma di funzionalità, tra cui la barra delle applicazioni18, il trascina e rilascia, e l’ottimizzazione di app di terzi. Anche la S Pen Fold Edition19 , introdotta nella terza generazione di pieghevoli nel 2021, è stata perfezionata in modo da offrire su Galaxy Z Fold5 un’esperienza di scrittura di livello superiore. Questi strumenti e funzionalità si combinano tra loro per fornire un’elevata produttività su uno schermo di grandi dimensioni, consentendo agli utenti di svolgere attività importanti ovunque si trovino. La Barra delle applicazioni migliorata garantisce una produttività maggiore, permettendo agli utenti di passare rapidamente tra le app utilizzate più spesso. Ora fino a quattro applicazioni recenti sono pronte per essere aperte per lavorare in modo più efficiente. La funzionalità trascina e rilascia a due mani20 , ottimizzata di recente, consente anche un aumento della produttività durante lo spostamento di contenuti tra app.

Basta toccare e tenere premuta un’immagine nella Galleria con un dito e con un altro aprire l’app Samsung Notes per trascinare e rilasciare l’immagine. In presenza di un pop-up nascosto21 , un’app può continuare a funzionare in background, consentendo agli utenti di guardare i contenuti video a schermo intero e di chattare con gli amici in un pop-up mobile a lato dello schermo. Grazie alla nuova22 S Pen Fold Edition23, più sottile e compatta, è davvero semplice abbozzare e ideare contenuti in tempo reale. La Slim S Pen Case24, sottile25 quasi quanto una normale custodia del modello Fold e disponibile in svariati modelli e colori26, consente agli utenti di portare con sé le S Pen con comodità. Lo schermo principale27 da 7,6 pollici offre una visione ampia e cinematografica che consente agli utenti di godersi il proprio film preferito, sia in modalità orizzontale, sia verticale e di svolgere più attività in mobilità. Inoltre, la luminosità di picco incrementata di oltre il 30%, fino a raggiungere 1750 nit28 , garantisce una perfetta esperienza di visione all’aperto anche in caso di luce solare intensa. Offrendo agli utenti un’esperienza di gaming immersiva sullo schermo di uno smartphone Galaxy più ampio in assoluto, Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform per Galaxy29 ottimizza la grafica e impiega l’IA per consentire funzionalità multi-gioco e di gaming dinamico. Grazie al sistema di raffreddamento avanzato in grado di dissipare il calore in modo più intelligente, Galaxy Z Fold5 permette di immergersi in vere e proprie maratone di gioco, con una minore latenza e senza cali delle prestazioni.