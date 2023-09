Samsung Food, nuova app supportata da Ia per personalizzare piatti e ricette

Prossimamente disponibile in 104 Paesi del mondo e otto lingue (italiano incluso), Samsung Food offrirà le più varie esperienze alimentari con oltre 160.000 ricette disponibili, sarà in grado di interfacciarsi con gli elettrodomestici di casa e permetterà agli utenti di condividere le ricette preferite sui social media

Samsung Electronics annuncia la creazione di Samsung Food, una nuova piattaforma alimentata da Ai (Intelligenza Artificiale) per personalizzare piatti e ricette. Prossimamente disponibile in 104 Paesi del mondo e otto lingue (italiano incluso), Samsung Food offrirà le più varie esperienze alimentari con oltre 160.000 ricette disponibili, proprio come un assistente personale che supporta l’utente nella scoperta di piatti nuovi, nella creazione di piani alimentari su misura e negli acquisti online degli ingredienti indispensabili. L’app sarà in grado di interfacciarsi con gli elettrodomestici di casa guidandoli nei procedimenti di cottura, e permetterà agli utenti di condividere le ricette preferite sui social media.

Forte di un’ampia gamma di elettrodomestici per la cottura e di servizi correlati al cibo, Samsung Food utilizza la tecnologia Ai per offrire una piattaforma innovativa studiata per avvicinarsi alle esigenze e agli stili di vita degli utenti. Samsung Food attinge all’ampio database di Whisk, un’app di ricette acquisita da Samsung Next nel 2019 che fa leva sulla tecnologia Food Ai.

Chanwoo Park, Executive Vice President e Head of the Service Biz Group of the Digital Appliances Business di Samsung Electronics afferma “Il cibo di cui ci nutriamo e il modo in cui lo prepariamo rivestono una sempre maggiore importanza nel nostro quotidiano, e tutti amiamo cucinare e mangiare insieme”, e aggiunge “Connettendo elettrodomestici e dispositivi mobili attraverso l’ecosistema Samsung, e assistendo gli utenti dalla lista della spesa fino al piatto pronto in tavola, Samsung Food usa funzionalità avanzate di intelligenza artificiale per fornire un’esperienza completa e personalizzata che ognuno può controllare direttamente dal proprio smartphone”.

Samsung Food offre molteplici funzioni supportando gli utenti in ogni fase della pianificazione e della cottura dei pasti abbracciando quattro aree: la scoperta e la personalizzazione delle ricette, la pianificazione dei pasti su misura, la cucina connessa e infine la condivisione sui social. Samsung Food permette agli utenti di salvare le ricette sul proprio account personale; analizza le ricette, ne standardizza il formato e le organizza per creare delle liste della spesa in base agli ingredienti necessari. Oltre ai dispositivi mobili, gli utenti possono accedere al servizio Samsung Food attraverso i frigoriferi Bespoke Family Hub. Attivabile dal display touch di Family Hub, Samsung Food fornisce consigli sulle ricette in base all’elenco di alimenti disponibili.

Samsung Food è inoltre dotata di una funzione di Personalizzazione delle Ricette, che consente all’intelligenza artificiale dell’app di modificare una ricetta salvata per riflettere al meglio le esigenze alimentari personali. Gli utenti possono ad esempio convertire una ricetta in una versione vegana o vegetariana, o apportare altre variazioni per realizzare delle ricette più equilibrate dal punto di vista nutrizionale o sulla base degli ingredienti disponibili in casa. Gli utenti potranno anche creare delle ricette fusion, o delle versioni coreane di piatti italiani, e potranno anche regolare il tempo di cottura o il livello di difficoltà di una ricetta.

Per personalizzare i piani alimentari giornalieri, l’app fornisce delle raccomandazioni create tramite l’intelligenza artificiale in base ai dati dell’utente alle preferenze alimentari e ai tipi di cucina preferiti. Le ripartizioni nutrizionali degli ingredienti sono disponibili in qualsiasi momento e gli utenti possono anche aggiungere degli articoli alla loro lista della spesa su Samsung Food e inviarla direttamente alla cassa di un e-commerce. Con la cucina smart, la connettività di Samsung Food consente agli utenti di impostare i timer, preriscaldare i forni e inviare le impostazioni di cottura delle ricette direttamente agli elettrodomestici attraverso modalità di cottura guidate passo dopo passo, il tutto tramite i propri dispositivi mobili. A partire dal forno Bespoke, Samsung prevede entro fine anno di collegare numerosi elettrodomestici a Samsung Food, fra questi la gamma a induzione Bespoke e i microonde Bespoke – una comodità in più per chi si dedica alla cucina! Essere social è molto semplice per gli utilizzatori di Samsung Food che potranno condividere i patti preferiti con la community, creare e pubblicare le proprie ricette e seguire i food creator che più amano!

Oltre a quelli già disponibili su Samsung Food al momento del lancio, Samsung continuerà ad aggiungere funzioni e servizi per un’esperienza alimentare più fluida e completa. Entro la fine dell’anno, inoltre, Samsung Health verrà associata a Samsung Food affinché gli utenti possano ricevere soluzioni ottimizzate per il proprio benessere. Tra questi, dei suggerimenti di pasti personalizzati basati su dati come l’indice di massa corporea, la composizione corporea e il consumo di calorie per aiutare gli utenti a raggiungere i propri obiettivi di salute mantenendo una dieta bilanciata.

Prevista per il 2024, la tecnologia Vision Ai consentirà a Samsung Food di riconoscere gli alimenti e i pasti fotografati e sarà in grado di fornire dettagli, informazioni nutrizionali incluse. Analizzando gli alimenti, l’app potrà consigliare le ricette migliori con cui utilizzarli, salvare le ricette nella raccolta personale e aggiungere gli ingredienti necessari a una lista della spesa, il tutto con pochi tocchi. Come parte della famiglia di servizi in continua crescita di Samsung, Samsung Food rappresenta l’ultima frontiera per un’esperienza che possa dirsi completa e altamente personalizzata (Bespoke), di cui gli utenti Samsung potranno godere a casa. Samsung Food punta a semplificare l’uso di una cucina smart e connessa con gli elettrodomestici Samsung e continuerà ad essere aggiornata con nuove funzioni dopo il lancio ufficiale.