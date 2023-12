Samsung lancia nuova generazione scope elettriche Jet

Samsung Electronics Italia annuncia il lancio della nuova generazione di scope elettriche Samsung Jet™, una famiglia di prodotti con caratteristiche distinte, ma accomunati da forza aspirante e attenzione alla performance di lunga durata grazie anche alla completa lavabilità di filtri, cicloni e serbatoio. Un crescendo di tecnologia, innovazione e prestazione che culmina nel top di gamma BESPOKE Jet™ AI.

Matteo Trambaiolo, Head of Marketing Business Planning Home Appliances Samsung Electronics Italia, afferma “Siamo entusiasti della nuova gamma Jet™ che negli anni si è evoluta fino ad arrivare oggi a offrire un’esperienza di pulizia ancora più performante. Se innovazione e tecnologia sono funzionali a dare una risposta alle esigenze già espresse dai consumatori, con la nuova gamma vogliamo anche anticipare le future necessità. Per questo abbiamo messo in campo l’AI, con un’integrazione che porta il top di gamma a prestazioni eccezionali”.

Portabandiera della gamma Jet™ è il modello BESPOKE Jet™ AI che, grazie al Digital Inverter del Motore HexaJet™, arriva fino a 280W di forza aspirante, diventando così la scopa elettrica più potente della gamma Samsung. BESPOKE Jet™ AI vanta un altro primato – è la prima scopa elettrica dotata di intelligenza artificiale certificata da UL Solutions, un’organizzazione indipendente di certificazioni di sicurezza. La modalità AI Cleaning classifica il tipo di pavimento e regola automaticamente la forza aspirante necessaria e il numero di giri della spazzola per risultati eccellenti. La modalità AI Cleaning inoltre è in grado di ridurre il consumo della batteria fino al 14% .

BESPOKE Jet™ AI è leggera e maneggevole con una rotazione di 180°, anche laterale, per intercettare lo sporco nei punti più difficili da raggiungere come sotto a divani, letti e negli spazi più stretti. Per una maggiore precisione nella pulizia, il LED presente sulle spazzole Active Dual LED e Slim LED+ illumina la superficie da pulire rivelando la polvere, per non lasciar spazio allo sporco.

La Clean Station™ integrata in BESPOKE Jet™ AI svuota automaticamente il serbatoio evitando all’utente il contatto con la polvere, ricarica una delle due batterie in dotazione e funge da elegante supporto per il dispositivo quando non è in uso. A svuotamento ultimato, la Clean Station™ chiude automaticamente il coperchio del serbatoio della polvere: pratico ed igienico.

La nuova gamma Jet™ si distingue anche per la lunga durata della batteria, che nel top di gamma arriva fino a 160 minuti di autonomia con le due batterie incluse nella confezione (100 minuti una e 60 minuti l’altra). Il sistema di filtraggio multistrato della gamma Jet™ intercetta e trattiene fino al 99,999% di polveri e allergeni, restituendo aria più pulita. E per chi ha animali domestici c’è la spazzola Pet Mini+, super efficiente nel raccogliere i peli degli animali e dotata di tecnologia anti-groviglio per evitare ogni tipo di intasamento.

Oltre al top di gamma BESPOKE Jet™ AI, altri 7 modelli fanno parte della gamma Samsung Jet™ per offrire sempre il massimo della qualità, qualsiasi siano le esigenze di pulizia: Jet 95 complete extra, Jet 95 multi extra, Jet 85 complete, Jet 85 premium, Jet 75E pet, Samsung Jet 75E complete, Jet 65 pet. Dal 20 novembre fino a fine 2023, Samsung è online con una campagna digital di video strategy che avrà un doppio focus: da una parte la lavabilità del prodotto, che permette di mantenere la gamma Jet™ pulita ed efficiente nel tempo; dall’altra le caratteristiche e gli accessori della nuova gamma Jet™, che la rendono perfetta per chi ha animali domestici e quindi esigenze di pulizia specifiche. Video disponibile al seguente link. Dal 13 novembre al 31 dicembre 2023 inclusi, grazie alla promozione Samsung “Tu scegli la Jet, noi ti premiamo” per chi acquista un modello della nuova gamma Jet™, in omaggio una spazzola supplementare (Lavapavimenti, Slim Soft, Dual o Turbo Action in base al modello di Jet acquistato).