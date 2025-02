Sanremo, boom delivery nella prima serata: Just Eat registra +20% degli ordini

Tutti davanti alla tv per i cantanti in gara, 3mila kg di pizza ordinati per le cene musicali degli italiani e 200 kg tra hamburger e cheeseburger accompagnati da 300 kg di patatine

Festival di Sanremo al via e gli italiani rispondono all'appello. Tutti davanti alla tv per godersi la prima serata della 75esima edizione, con tanto di cena tipica di ogni evento televisivo che si rispetti: consegna a domicilio e grande classico in cima alle preferenze, la pizza. Lo dimostrano i numeri del delivery: la prima serata del festival, fa sapere Just Eat all'Adnkronos, ha registrato un incremento significativo del 20% nelle ordinazioni, confermando l'entusiasmo degli italiani per l'evento e il suo impatto anche sulla gastronomia. La pizza è stata la scelta preferita per la prima serata del Festival: oltre 3.000 chili ordinati. Soprattutto il classico dei classici, margherita, ma anche diavola, americana, marinara, bufala e 4 formaggi.

Pizza ma non solo. Nella top 5 delle cucine più ordinate durante la prima serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo, ci sono anche gli hamburger, altro grande successo con più di 200 chili ordinati tra hamburger e cheeseburger, accompagnati da circa 300 chili di patatine fritte, diventando la seconda cucina più apprezzata della serata. Nella cena da consumarsi ascoltando le canzoni in gara, anche la cucina giapponese: il sushi ha conquistato una fetta importante di preferenze, con oltre 100 chili di nigiri ordinati e 20 chili di sashimi di salmone. Il poke componibile è stato un altro piatto richiesto, con oltre 300 chili ordinati, ma anche la cucina cinese ha conquistato molti palati: oltre 250 chili di involtini primavera, circa 400 chili di riso cantonese e più di 50 chili di ravioli di carne alla griglia e al vapore.

"La prima serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo ha dimostrato, ancora una volta, quanto gli italiani siano appassionati sia della musica che della buona cucina. Non solo pizza e hamburger, ma anche piatti come il poke e il sushi, che dimostrano come la gastronomia possa adattarsi ai gusti più diversi e personalizzabili. Questo ci conferma che Just Eat è il punto di riferimento per offrire un'ampia varietà di opzioni culinarie, per soddisfare tutti i gusti, in occasione di eventi così speciali", commenta all'Adnkronos Daniele Contini, Country Manager di Just Eat Italia.