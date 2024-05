"Servizi innovativi come questo di Adr sono fondamentali" Così il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, in occasione della presentazione dell’ iniziativa di Adr, “Airport in the City” . "Dobbiamo essere orgogliosi di avere una squadra Italia. Tutti hanno voglia di venire in questo Paese. Abbiamo un grande vantaggio da sfruttare" Santanchè.