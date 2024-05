“Abbiamo svelato il nuovo logo congiunto che ci unisce alle prossime Olimpiadi invernali di Milano Cortina”. Lo ha detto Luca Santandrea, general manager Coca-Cola Milano Cortina 2026, in occasione dell'inaugurazione degli uffici di Coca Cola Italia in Via Monte Rosa 91 a Milano. Il logo congiunto è stato presentato durante l’inaugurazione dei nuovi uffici di Coca Cola. Presente al taglio del nastro anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala.