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Santocono (InfoCamere), "Collaborazione tra Stato e mondo produttivo per semplificare"

15 maggio 2026 | 15.58
Redazione Adnkronos
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"Oggi presentiamo una ricerca effettuata dalla Fondazione Promo PA, che dimostra come il mondo delle imprese investa annualmente circa 650 milioni di euro solo per le prime dieci autocertificazioni più rilevanti. Si tratta di un costo burocratico enorme, che potrebbe essere abbattuto grazie alla Piattaforma digitale nazionale dati elaborata attraverso il Pnrr negli scorsi anni. L'obiettivo è consentire un rapporto completo tra lo Stato e il mondo produttivo, affinché le operazioni di identificazione dell'azienda vengano finalmente semplificate". Così Antonio Santocono, Presidente della Camera di Commercio di Padova e di InfoCamere, partecipando questa mattina nel padovano al convegno nazionale "Trasparenza, innovazione e sviluppo: trent'anni di storia del Registro delle Imprese".

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