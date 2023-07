Scenari globali, Prospettive Italiane: decifrare la complessità per governare il cambiamento - Guarda la diretta streaming alle ore 14.30

In un quadro di particolare incertezza sul piano geopolitico, sociale ed economico Centromarca propone un appuntamento pubblico con approfondimenti su contesto, prospettive e priorità da affrontare per la competitività del tessuto produttivo e del Paese. In programma interventi di: Nathalie Tocci (Direttore Istituto Affari Internazionali), Michael Spence (Premio Nobel per l'Economia, Docente SDA Bocconi), Gian Carlo Blangiardo (Professore emerito Università Milano Bicocca, Presidente lstat), Michele Costabile (Professore di Marketing Luiss), Giancarlo Giorgetti (Ministro dell'Economia e delle Finanze), Valentino Valentini (Viceministro delle Imprese e del Made in ltaly).

A seguire una tavola rotonda con la partecipazione di: Sebastiano Barisoni (Vicedirettore Radio 24), Emmanuel Goulin (Presidente e Amministratore Delegato L'Oréal Italia), Maura Latini (Amministratrice Delegata Coop Italia), Giampiero Maioli (Ceo Crédit Agricole Italia e Senior Country Officer), Francesco Mutti (Presidente Centromarca, Amministratore Delegato Mutti).