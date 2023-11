"Bisogna contemperare il diritto allo sciopero che nessuno può mettere in discussione e i diritti dei cittadini ad accedere ai servizi pubblici essenziali. Sul contenuto di queste norme legislative la Cisl ha sempre osservato il massimo rispetto". Lo ha detto il leader della Cisl, Luigi Sbarra, parlando al Tg1.

"La Cisl è in piena mobilitazione abbiamo programmato una grande manifestazione nazionale, sabato 25 novembre a Roma, a Piazza Santi Apostoli, lo sciopero generale, in questa fase, lo consideriamo sbagliato perché - spiega Sbarra - crea disagi a agli italiani, perché scarica sulle spalle di lavoratrici e lavoratori ulteriori sacrifici e perché rischia di trasferire nelle aziende tensioni sociali su problemi che non riguardano la responsabilità del mondo delle imprese".