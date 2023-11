"In vista delle sciopero generale proclamato da alcune sigle sindacali per il 17 novembre, si ribadisce che la mobilitazione non potrà paralizzare il settore trasporti per l’intera giornata (guardacaso come sempre prima del weekend), e con milioni di italiani il cui diritto alla mobilità non può essere cancellato". Lo sottolinea il Mit in una nota.

"In questo senso, pur auspicando una soluzione ragionevole, il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini ribadisce la determinazione affinché vengano limitati al massimo i disagi. Ed è pronto - annuncia il dicastero - ad assumere tutti i provvedimenti del caso consentiti dalla legge".