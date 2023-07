Scomparso Ceo Igt, Cairoli. Sala (Igt): "Manager eccezionale"

"Igt ha annunciato oggi con grande tristezza che Fabio Cairoli, Ceo di Igt Global Lottery, è deceduto improvvisamente. Fabio era un manager eccezionale. Si è distinto per la sua passione, le sue doti di guida, la sincerità, il suo impegno orientato ai risultati e all’innovazione. La sua leadership nell’area Sales e Operations di Global Lottery, nelle Operations delle Lotterie in Italia, nel Product e Sales development di Global Lottery e nella funzione Technology e Support di Global Lottery è stata impareggiabile. Tutte queste attività rimangono in mani capaci ed esperte. Molti nel nostro settore avevano stretto negli anni anche rapporti personali con Fabio, amico e collega rispettato anche al di fuori del settore dei giochi". Ad affermarlo è Sala, Igt Executive Chair.

"In questo difficile momento, Igt porge le sue più sentite condoglianze alla famiglia di Fabio Cairoli, e dedica ogni sforzo a sostenere qualsiasi sua necessità", sottolinea Sala.

Prima di ricoprire il ruolo di Ceo di Global Lottery, Fabio Cairoli è stato Chief Executive Officer per l’Italia, con responsabilità nella gestione di tutte le linee di business per le attività italiane della Società. Nel 2012 è entrato a far parte dell’allora Lottomatica Group S.p.A. come Senior Vice President.