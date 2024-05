Scrivere nel vento, Gibelli (Fnm): “Sincronizzare i tempi una delle prime necessità della ferrovia”

“Abbiamo voluto fortemente questa mostra, realizzata in collaborazione con il Mils di Saronno, perché la convivenza tra il trasporto e i mezzi di comunicazione può essere sintetizzata in poche parole: la capacità di sincronizzare i tempi è stata una delle necessità, se non la prima, per la ferrovia”. Sono le parole di Andrea Gibelli, presidente di Fnm, a margine della presentazione della mostra “Scrivere nel vento. Cento anni di radio tra società, industria, tecnologia. Che storie!”. Promossa da Fnm, FerrovieNord e Museo delle Industrie e del Lavoro del Saronnese (Mils) - in collaborazione con l’università degli studi di Milano-Bicocca - l’esposizione è stata organizzata in occasione del Bicocca Music Festival 2024.