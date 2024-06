Scuola, premiate classi vincitrici 8°edizione progetto educazione finanziaria Bper

L’ottava edizione della campagna per le scuole Grande!, dal titolo 'Uno splendido ritratto: scopri l’economia con le opere d’arte' si è conclusa registrando una partecipazione sempre più ampia di alunni. L’iniziativa di Bper è rivolta alle classi III, IV e V della scuola primaria e ha l’obiettivo di promuovere l’educazione finanziaria nelle scuole attraverso un percorso ludico-formativo. Nell’ultima iniziativa l’intento è stato quello di spiegare attraverso l’arte i principali elementi di economia, utilizzando un linguaggio semplice e colorato, grazie a La Galleria, corporate collection dell’Istituto che per il secondo anno consecutivo ha proposto uno sguardo originale delle opere d’arte, anche appartenenti alla Collezione Bper Banca. L'apprendimento è facilitato grazie al kit didattico realizzato in collaborazione con Librì Progetti Educativi. Prodotto sia in forma cartacea (con materiali ecosostenibili) che digitale e provvisto di testi inclusivi e attenti alle tematiche di genere, il kit include tracce audio per consentirne la fruizione anche a bambini e bambine con disabilità visive ed è scritto con un carattere che ne facilita la lettura nel caso di dislessia.

Il percorso ha anche visto la realizzazione di tre webinar sui temi di educazione finanziaria e risparmio per supportare gli insegnanti nel percorso educativo. I video sono fruibili gratuitamente sul canale YouTube della Banca. I numeri del progetto Grande! hanno registrato per questa edizione la partecipazione da 17 regioni di oltre 700 scuole, 1.400 classi e più di 37.000 alunni. Le dieci classi più meritevoli sono state selezionate da una giuria interdisciplinare e riceveranno materiale didattico utile nell’attività quotidiana scolastica, quali lavagne multimediali, libri per la biblioteca, PC e stampanti. Novità di quest’anno è la possibilità per la prima classificata di realizzare un murales di street art insieme ad un writer professionista all’interno di un laboratorio didattico, per far vivere sulle pareti della scuola il progetto dei bambini.

"Siamo orgogliosi del progetto Grande!, col quale da 8 anni Bper - commenta Serena Morgagni, responsabile Direzione Communication di Bper - promuove l’educazione finanziaria per i bambini e le bambine delle scuole primarie. Siamo felici del numero sempre maggiore di alunni coinvolti e anche i feedback ricevuti sono incoraggianti ed emozionanti. Coniugare l’educazione finanziaria con suggestioni legate al mondo dell’arte e alle sue opere ha rappresentato una sfida davvero importante, che è stata accolta con grande entusiasmo da docenti e più piccoli".

Ecco l’elenco delle classi premiate: 1.La classe IV B della Scuola Primaria IC Nerviano di Nerviano (Mi); 2.La classe IV B della Scuola Primaria Montagnola Gramsci Isolotto di Firenze (Fi); 3. La classe IV B della Scuola Primaria Principe di Piemonte di Maglie (Le); 4.Le classi III A e III B della Scuola Primaria Bozzano Centro Plesso Via Austria di Brindisi (Br); 5.La classe V Classe Unica della Scuola Primaria Maestre Pie di Sansepolcro (Ar); 6.Le classi IV A e IV B della Scuola Primaria Magarotto di Roma (Rm); 7.La classe V Classe Unica della Scuola Primaria Divina Provvidenza di Genova (Ge); 8.La classe V A della Scuola Primaria Magarotto di Roma (Rm); 9.La classe V B della Scuola Primaria 27 C.D. Bari di Bari (Ba); 10.La classe IV C della Scuola Primaria IC Piaget Majorana di Roma (Rm).