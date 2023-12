Sei un marchio storico? Scopri il tuo valore

Sei un'azienda storica italiana iscritta alla Camera di Commercio da almeno 50 anni titolare di uno o più Marchi Storici? Sai che puoi valorizzare il tuo Marchio Storico iscrivendolo al Registro speciale?

Per contribuire alla creazione di una nuova narrazione del Made in Italy basta partecipare all’indagine sulla valorizzazione dei Marchi Storici delle aziende italiane promossa dall’Associazione Marchi Storici d’Italia. L'iniziativa è volta a comprendere e valutare come le aziende storiche italiane stiano gestendo e promuovendo il proprio Marchio Storico e il patrimonio industriale.

Survey sulla valorizzazione del Marchio Storico

Esplorare come queste imprese valorizzino e promuovano il proprio marchio storico e il patrimonio industriale è cruciale per comprendere la loro strategia di comunicazione e marketing, nonché per identificare opportunità di miglioramento.

La conoscenza del Registro dei Marchi Storici di interesse nazionale presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy offre alle aziende la possibilità di ottenere un riconoscimento ufficiale che può essere sfruttato per costruire campagne di comunicazione e marketing incentrate sul patrimonio aziendale: un riconoscimento che potrebbe anche fungere da elemento di distinzione nel contesto del Made in Italy.

Network di eccellenze storiche

La collaborazione tra aziende storiche, attraverso un network di eccellenze storiche, permette di fornire un supporto reciproco, ma anche di consolidare una voce comune per promuovere il valore dei Marchi Storici presso le Istituzioni e gli stakeholder. Le strategie di lobbying e advocacy possono contribuire a sensibilizzare sull'importanza di preservare e valorizzare il patrimonio storico delle imprese italiane.

Rapporto sui Marchi Storici italiani

I risultati della survey saranno utilizzati per la realizzazione di un report sulle aziende italiane con Marchio Storico e per la definizione di nuovi strumenti di valorizzazione dell’heritage aziendale Made in Italy.

La missione è identificare best practice, tendenze emergenti e aree di miglioramento per contribuire a sviluppare strategie future per la promozione e la valorizzazione del Marchio Storico. Inoltre, il potenziamento del network di eccellenze storiche italiane può portare a una collaborazione più efficace e a iniziative congiunte per la tutela e la promozione del Made in Italy.