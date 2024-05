Selvatici e Buoni: arriva il Manuale per la gestione sostenibile delle carni selvatiche

Uno strumento nato da un lavoro multidisciplinare per promuovere la corretta gestione della filiera delle carni selvatiche. Si tratta del Manuale operativo del progetto “Selvatici e buoni”, frutto della collaborazione tra Fondazione UNA, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva (SIMeVeP), presentato alla Camera dei Deputati. Il manuale si propone di essere una guida chiara e concreta per enti locali, istituzioni e decisori dei territori interessati a generare economia e occupazione, soprattutto nelle aree periferiche e nei piccoli borghi. Lo scopo del progetto non è solo creare un circolo virtuoso tra i soggetti coinvolti, ma anche instaurare un processo che porti alla creazione di una filiera controllata e legale, sicura dal punto di vista igienico-sanitario. Questo potrebbe generare uno sviluppo sostenibile e offrire benefici economici e occupazionali.