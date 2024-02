Settimana STEM, dal Politecnico di Milano 28 borse di studio per le ragazze

Nella settimana delle materie Stem anche il Politecnico di Milano scende in campo contro il gender gap nelle materie Stem e lancia "Girls@Polimi - Borse per future ingegnere", un progetto di borse di studio promosso dal Politecnico meneghino in collaborazione con aziende e fondazioni. Obiettivo del progetto è sostenere le studentesse nell'ambito delle discipline Stem - Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica. Con questo progetto il PoliMi spiega vuole "incentivare e accompagnare le ragazze verso il raggiungimento dei propri obiettivi di studio e carriera nel campo dell'innovazione e della tecnologia".

Il progetto offre 28 borse di studio dal valore di 24.000 euro ciascuna (8.000 euro all'anno) per le studentesse che desiderano intraprendere gli studi di Ingegneria al Politecnico di Milano, focalizzandosi su corsi caratterizzati da una bassa presenza femminile: Ingegneria dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica, Meccanica e della Produzione Industriale.

In questo perimetro, 22 borse di studio sono riservate a studentesse che hanno sostenuto il test di ingresso al Politecnico di Milano durante il penultimo anno di scuola superiore, 6 borse sono invece destinate a studentesse che hanno sostenuto il test durante il 2024 mentre stanno frequentando l’ultimo anno delle scuole superiori. Girls@Polimi si rivolge alle ragazze che sono in uscita dalle scuole superiori e hanno un interesse verso le materie tecnico-scientifiche, proponendo loro di scegliere uno dei corsi di laurea dove la parità di genere è ancora lontana, evidenzia il Politecnico di Milano.

Il PoliMi riferisce ancora che le borse sono finanziate da aziende e fondazioni: Analog Devices Italia, Associazione Eugenio e Germana Parizzi, Capgemini, Fastweb, Fellows of Politecnico di Milano US, Inc (FPM US), Fondazione r.e.ACT ETS, Getec Italia, Hitachi Energy, Intesa Sanpaolo, Italgestra, Leonardo, Mediobanca, NHOA Energy, POMINI Long Rolling Mills, SLB Italiana. A queste si affiancano gli Alumni Politecnico di Milano e l’Ateneo stesso. La partecipazione attiva dei donatori dimostra l'impegno del Politecnico di Milano nel coinvolgere la società e il territorio, promuovendo la responsabilità sociale in tema di diversità, inclusione e pari opportunità.

Il Politecnico di Milano ricorda infine che sta portando avanti da anni un piano di iniziative e scelte strategiche per favorire le pari opportunità di genere, per avvicinare un numero sempre maggiore di ragazze alle materie scientifiche. L’Ateneo sostiene e promuove attivamente il talento femminile nei contesti Stem e vuole supportare, in particolare, la scelta di mettersi alla prova in settori chiave per uno sviluppo tecnologico di impatto globale, in cui la presenza femminile è ancora purtroppo bassa. Girls@Polimi è parte integrante del programma Pari Opportunità Politecniche (PoP), con cui il Politecnico di Milano si impegna a creare un ambiente di studio e lavoro inclusivo e rispettoso dell’unicità di tutte e tutti.