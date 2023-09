“L’obiettivo è quello di fattorizzare il tempo per i controlli, che può sembrare economicamente perso, come un elemento utile alla tutela della salute”. Queste le parole di Pino Musolino, presidente della AdSP del Mar Tirreno centro settentrionale, in occasione dell’evento per la sottoscrizione dell’accordo attuativo del protocollo nazionale tra Inail, Mit e Assoporti dello scorso aprile sulla sicurezza delle operazioni portuali.