“Dobbiamo saper coniugare le esigenze inevitabili della produzione e del miglioramento della capacità produttiva con delle condizioni ottimali di salute e sicurezza dei lavoratori”. Lo ha detto il direttore regionale di Inail Lazio Domenico Princigalli, a margine dell’incontro per la sottoscrizione dell’accordo attuativo per la sicurezza nel porto di Civitavecchia, in attuazione del protocollo nazionale tra Inail, Mit e Assoporti dello scorso aprile.