Sicurezza stradale: nuovo dispositivo contro guida distratta

Con 3.159 vittime in incidenti stradali in Italia e 165.889 sinistri (nel 2022), la sicurezza stradale è oggi un tema di vitale importanza. Il Consiglio dei Ministri ha così approvato in via definitiva il disegno di legge sul nuovo Codice della Strada, introducendo una serie di norme che prevedono controlli e sanzioni più severe. Inasprite, in particolare, le sanzioni per chi supera i limiti di velocità e per chi utilizza il cellulare alla guida, fonte quest’ultima di grande distrazione.

Da una recente ricerca presentata da Anas emerge che circa il 90% degli incidenti stradali deriva dal comportamento scorretto del guidatore e proprio la distrazione è uno dei principali rischi per chi guida e per gli altri utenti della strada: chi usa il telefono mentre è al volante è 4 volte più esposto alla possibilità di essere coinvolto in un incidente stradale. È qui che entra in gioco OOONO Co-Driver, un dispositivo intelligente senza schermo, intuitivo e facile da usare, che avvisa il conducente su possibili pericoli, autovelox e incidenti stradali, con una segnalazione ottica e sonora.

OOONO Co-Driver non è una app e non ha schermo, quindi il suo utilizzo non compromette l’attenzione alla guida. Una volta scelta la posizione del dispositivo nell’abitacolo dell’auto, basta scaricare l’apposita applicazione e connettersi all’OOONO Co-Driver. Per utilizzarlo non è necessario guardare lo smartphone o navigare l'app durante la guida, il Co-Driver si avvia automaticamente alla partenza e una volta iniziato il viaggio, il guidatore deve solo concentrarsi sulla guida. È dunque sufficiente avere il telefono nelle vicinanze (con connessione dati, Bluetooth e GPS attivi) e configurarlo con le impostazioni corrette tramite l'app.

Il dispositivo emette segnali acustici (beep più o meno ravvicinati) e visivi (spie blu o rosse) diversi in base alla prossimità di un autovelox o di un potenziale pericolo su strada. In questo modo, il guidatore ha tutto il tempo per adeguare la velocità o per prepararsi ad affrontare eventuali pericoli lungo il tragitto.

Inoltre, per usarlo non c'è bisogno di sottoscrivere abbonamenti o di sostenere costi aggiuntivi (oltre all’acquisto del dispositivo in sé disponibile su Amazon). Il pilastro di OOONO Co-Driver è la community: oltre cinque milioni di utenti che condividono abitualmente aggiornamenti relativi alla strada rendono il dispositivo un vero e proprio angelo custode che veglia sui guidatori durante tutti i più o meno lunghi.