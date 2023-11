Siletti (Adecco): "Giovani e formazione, ricetta per capitale umano di cui mercato necessita"

"Investire sui giovani e sulla formazione è la ricetta giusta per la creazione del capitale umano di cui il nostro mercato del lavoro ha bisogno. Assieme ad Alis, oggi, stiamo cercando di dare una risposta a un settore occupazionale che è in profonda e continua trasformazione. Il gap non riguarda la mancanza di personale ma, bensì la carenza di competenze. Possiamo intervenire e colmare questo divario solo attraverso l’offerta di una solida formazione per le nuove generazioni. E' necessario investire sui giovani, in percorsi che, non possono essere brevi ma che consentiranno alle nuove leve di acquisire delle competenze specifiche in un contesto che è profondamente cambiato”.

Così Andrea Giuseppe Siletti, staffing solutions director Adecco Group, intervenendo oggi all’assemblea generale Alis 2023 all’Auditorium Conciliazione di Roma.

“Bisogna - ha sottolineato Siletti - guardare anche alle aspettative delle persone: usciamo da un periodo molto lungo di pandemia che ha comportato un forte cambiamento su prospettive e aspettative, che spesso si è riflesso in dimissioni o nel passaggio da azienda a azienda. Oggi, quello che stiamo facendo con Alis è costruire delle classi di giovani che siano in grado di inserirsi nella nuova realtà del lavoro e adeguarsi al cambiamento; ad esempio, proprio in merito alla costruzione di conoscenze, oggi, con noi sono presenti alcune classi di istituti tecnici superiori in cui Alis opera in prima linea. Le nuove generazioni sono il futuro su cui investire”.