Sinergie 2023, cresce numero di agenti immobiliari (+2,6%), -12,8% stime su compravendite

Una platea di 330 professionisti della mediazione immobiliare, insieme a 23 società partner, si è ritrovata a Sinergie 2023, l'evento immobiliare indipendente che per la 6° edizione ha scelto come location Spazio Novecento, nel quartiere Eur della Capitale. Per l'apertura dell'evento è intervenuto Gerardo Paterna con uno speech sull'importanza di essere comunità e sulla reputazione per gli addetti ai lavori, seguito dall'intervista a Corrado Passera, fondatore di illimity ed ex ministro.

Tra i diversi temi trattati: inclusione giovanile e lavoro, sviluppo delle competenze orizzontali, reputazione aziendale, scenari di mercato. Inoltre, un approfondimento su Quimmo, la nuova realtà nella galassia illimity, dedicata all'intermediazione immobiliare, guidata da Renato Ciccarelli.

Mercato immobiliare con stime al ribasso per le compravendite residenziali (-12,8%), ma fatturato complessivo in rialzo (+3,6% pari a 144,5 miliardi di euro per il 2023) nell'intervento di Francesca Zirnstein, direttore generale di Scenari Immobiliari. Spunti per il futuro: gestione energetica, lavoro a distanza e spazi condivisi, adozione di tecnologie immersive, rinnovamento degli spazi commerciali (retail park, gallerie, design outlet).

Siete pronti ad ascoltare? il titolo dello speech di Massimiliano Dona, presidente di Consumatori.it, divulgatore e autore, che ha sottolineato quanto l'ascolto del consumatore sia indispensabile per l'avvio di comportamenti virtuosi e l'accrescimento reputazionale dell'agente immobiliare. Paolo Ruggeri, cofondatore di Open Source Management, ha coinvolto la platea attraverso un accorato intervento sulla crescita aziendale che passa dalla valorizzazione del capitale umano, in un'ottica di sviluppo etico e sostenibile.

Intelligenza artificiale, credito immobiliare, formazione ai nuovi media, fiscalità immobiliare, nuovi modelli agenziali e tecnologie digitali per i consulenti immobiliari, hanno tenuto alta l'attenzione dei partecipanti. La conduzione dell'evento, affidata a Rudy Bandiera, brillante divulgatore, anchorman e creator, ha conferito dinamicità alla giornata di lavori rendendola molto partecipata. Premiati 4 agenti immobiliari nelle categorie: Alexandra Zerykier per la comunicazione social, Loretta Lazzarini per la crescita e l'internazionalizzazione della sua azienda immobiliare, Vincenzo Borrelli per la specializzazione negli immobili d'impresa, Alessandro Tognetti per il mercato immobiliare di lusso.

"Questa 6° edizione ha confermato quanto il desiderio di crescere in modo comunitario sia forte e sentito dagli addetti ai lavori. La nutrita partecipazione da ogni parte d'Italia indica un marcato interesse verso l'aggiornamento e la divulgazione, la creazione di relazioni e la condivisione di opportunità. Siamo entusiasti di aver portato ospiti e relatori prestigiosi e di essere stati interessanti per le 23 aziende che ci hanno supportato con fiducia. Come azienda continuiamo a lavorare per la crescita professionale e per l'evoluzione degli addetti ai lavori nella mediazione immobiliare" commenta Gerardo Paterna, che ha collaborato con Sinergie Edizioni all'organizzazione dell'evento.