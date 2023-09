Il 30 settembre 2023 scade la proroga del diritto allo smart working per i lavoratori cosiddetti super fragili, “affetti da gravi patologie croniche con scarso scompenso clinico”. Vanno tenuti distinti dai fragili, ritenuti più suscettibili al contagio da covid per vari motivi: età anagrafica, immunodepressione come conseguenza di terapie salvavita o patologie oncologiche, quadri clinici particolarmente complessi (come i casi di comorbilità). Per loro il lavoro da casa agevolato è infatti già prorogato nel privato, così come per i genitori di under 14, fino al 31 dicembre 2023. Quindi, a meno che in questi pochi giorni il governo non decida di intervenire in via d’urgenza con una nuova proroga, dal 1° ottobre si tornerà quindi alle regole vigenti prima del coronavirus per quanto riguarda i super fragili sia nel pubblico che nel privato.

Chi può richiedere lo smart working 2023?

La conversione del Decreto Lavoro ha prorogato il termine per il diritto allo smart working fino al 31 dicembre 2023 a favore dei lavoratori fragili e dei lavoratori genitori di figli under 14. In questo caso bisogna avere un contratto da dipendente nel settore privato oltre ad almeno un figlio di massimo 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa e che non vi sia genitore non lavoratore. L’attuale disciplina consente di lavorare in smart working negli altri casi solo se c’è l’accordo tra azienda e lavoratori.

Prorogato fino al 31 dicembre 2023 il lavoro agile anche per i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti sono più esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente.

Per quanto riguarda i super fragili, si aprirebbe la possibilità di restare in smart fino al 31 dicembre 2023 ora come ora nel caso in cui, con certificato medico valido, vengano invece considerati fragili.