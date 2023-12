SmartThings, Locatelli (Samsung): “Dispositivi sotto controllo anche in vacanza”

“Grazie all’applicazione SmartThings di Samsung è possibile attivare e controllare i propri dispositivi, attraverso un controllo diretto o creando degli scenari, anche quando si è in vacanza”. Così Giovanni Locatelli, Platform Innovation Manager di Samsung Electronics Italia, spiegando le funzioni di SmartThings, l’applicazione di Samsung tramite la quale è possibile controllare tutti i device smart della propria casa, per una quotidianità più facile e rilassata. Con 285 milioni di utenti registrati nel mondo e un sistema aperto compatibile con 300 marchi tech e di domotica, SmartThings può essere utilizzata sia per il controllo di ambienti residenziali che di spazi commerciali.