Solidarietà, grande adesione all'evento organizzato da Manageritalia per le associazioni umanitarie milanesi

I manager al musical per sostenere la solidarietà. Sono stati oltre 1500 i manager, provenienti da tutta la Lombardia, che a Milano si sono ritrovati al Teatro Nazionale di Piazza Piemonte per assistere a “Chicago il Musical” in occasione dell’evento natalizio di beneficenza organizzato da Manageritalia Lombardia. Una serata per farsi gli auguri che - sottolinea l'associazione - ha unito musica, spettacolo e attenzione verso gli altri. Ad accogliere gli ospiti e a ringraziali per loro partecipazione e generosità a sostegno dell’iniziativa sono stati: Paolo Scarpa, Presidente di Manageritalia Lombardia con Giancarlo Comi, Vicepresidente e responsabile scientifico di ACeSM Onlus, Elena Ilaria Malvezzi, Relazioni esterne e rapporti istituzionali LILT Milano Monza Brianza e Tiziana Caglioti, Fundraising & Communications Director Mission Bambini.

“Una iniziativa ludica, certo, con cui intendiamo testimoniare e rinnovare la nostra vicinanza e sostegno concreto ad alcune pregevoli associazioni ed enti milanesi impegnati nel sociale. Da oltre vent’anni, l’appuntamento natalizio della nostra associazione - spiega Paolo Scarpa, Presidente di Manageritalia Lombardia - rappresenta non solo un’importante momento d’aggregazione e d’incontro per tutta la comunità di dirigenti e manager lombardi ma ancor di più una significativa occasione di restituzione all’intera comunità, che unendo manager, associazioni del terzo settore e società civile vuole mettere al centro l’attenzione verso chi ha più bisogno o sta vivendo un momento di difficoltà”. L’intero incasso è stato devoluto da Manageritalia Lombardia a favore delle associazioni: ACeSM Amici dei Centri Sclerosi Multipla - LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e Mission Bambini che con il progetto “Casa Cuore di Bimbi” che si pone l’obiettivo di salvare la vita dei bambini gravemente cardiopatici che nascono nei Paesi più poveri del mondo, ad oggi sono 22.714 i bimbi curati.

La serata, dopo il tradizionale scambio di auguri natalizi, ha aperto il sipario su “Chicago Il Musical” uno dei più celebri e longevi spettacoli di Broadway, rappresentato in oltre 36 paesi e premiato con 6 Tony Awards per Migliore Regia, Migliore Coreografia e Migliore Revival di un Musical, 2 Olivier Awards, un Grammy e migliaia di standing ovation. Le scene, i balli e l’indimenticabile colonna sonora hanno trasportato gli spettatori nella Chicago dei ruggenti anni Venti. Una città e una trama in cui si intrecciano ricerca di fama, fortuna, successo e tanto jazz, canzoni spettacolari e coreografie sorprendenti per una serata di puro intrattenimento e solidarietà.