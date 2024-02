Sonepar, inaugurato nuovo Hub logistico a Padova

Si è tenuta a Padova l’inaugurazione del nuovo Hub logistico di Sonepar Italia, azienda leader nella distribuzione di prodotti e soluzioni per il mercato elettrico. Presenti all’evento il ministro per le Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati e il sindaco di Padova Sergio Giordani. Il nuovo polo logistico, realizzato con un investimento di circa 50 milioni di euro, ha una superficie di 90.000, impiega 220 addetti e promette di rifornire 4000 clienti al giorno tra aziende e professionisti dei settori dell’edilizia, delle rinnovabili e dell’automazione distribuiti in tutto il Centro-Nord Italia.