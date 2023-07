Sonepar, Novello: "Bene il primo quadrimestre, il 2023 si preannuncia positivo"

Le indicazioni sono arrivate in occasione della convention annuale intitolata “Passion for Performance” organizzata congiuntamente a Sacchi Elettroforniture e tenutasi a Caravaggio (BG)

"E’ partito bene il primo quadrimestre 2023 di Sonepar Italia e l’anno in corso si prefigura sicuramente come positivo”. Lo dichiara Sergio Novello, presidente e AD di Sonepar Italia, azienda di riferimento nel settore della distribuzione B2B di materiale elettrico con un fatturato 2022 di 1,53 miliardi di euro. Le indicazioni sono arrivate in occasione della convention annuale intitolata “Passion for Performance” organizzata congiuntamente a Sacchi Elettroforniture e tenutasi a Caravaggio (BG) di fronte a un’ampia platea di specialisti del settore, con oltre 300 partner e fornitori.

"Nonostante l’outlook sul mercato evidenzi alcune situazioni contrastanti – precisa il presidente di Sonepar Italia – risultano almeno in parte superate le difficoltà negli approvvigionamenti sperimentate nel 2022 e questo si traduce in una maggiore possibilità nel soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Questo e il lavoro svolto fino ad ora, in particolare sul canale di vendita digitale, ci consentirà di migliorare ulteriormente il nostro servizio e di crescere nei nostri settori di riferimento, soprattutto nei segmenti power distribution, soluzioni connesse e automazione industriale che risultano i più trainanti in questo inizio 2023, oltre alle energie rinnovabili che restano uno dei focus principali del nostro business”.

"La nostra strategia – continua Novello – si fonda su quattro pilastri: la densità territoriale della nostra rete di fornitura che ci consente di coprire in modo uniforme tutto il territorio nazionale; la spinta all’evoluzione tecnologica e alla specializzazione; la digitalizzazione e l’approccio omnicanale per potenziare le vendite web, che già oggi pesano per il 23% delle commesse totali; l’infrastruttura superiore con una logistica integrata tra struttura digitale e struttura fisica, con importanti investimenti sul fronte dell’automazione per la piattaforma logistica di Padova, attualmente in via di potenziamento, e per la futura realizzazione di un nuovo magazzino a Pomezia (RM)”.