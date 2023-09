Sostenibilità: a Roma la prima giornata della settima edizione del Forum Sostenibilità

Si è rinnovato l’appuntamento con il Forum Sostenibilità organizzato da Comunicazione Italiana con la partecipazione di Adnkronos. L’evento, giunto alla settima edizione, è stato organizzato in due giornate, La prima tenutasi a Roma presso il Palazzo dell’Informazione, è stata fondamentale per fare il punto sullo stato di salute dell’Italia riguardo la sostenibilità. La seconda, invece, si terrà domani ad Ischia presso l’hotel Miramare e Castello, e sarà incentrata sulle Smart Mobility e sulla sostenibilità territoriale intese come motore per la crescita economica del Paese. Alla prima giornata di lavori tenutasi nella Capitale hanno partecipato illustri ospiti del mondo Corporate che hanno permesso all’evento di porsi come punto di riferimento nei dibattiti sulle strategie e le sfide della sostenibilità in ambito manageriale e sociale.