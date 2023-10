Sostenibilità, al Salone della Csr la Carbon Footprint Station di AWorld

Presentata, in questa occasione, per la prima volta in Italia

AWorld presenta all'11esima edizione del Salone della Csr e dell’Innovazione Sociale, per la prima volta in Italia, la Carbon Footprint Station, una postazione dove è possibile calcolare, in tempo reale, il proprio impatto sull’ambiente e scoprire le azioni da compiere per ridurlo. Tutti i partecipanti del Salone possono accedere a questa esperienza recandosi nella postazione dedicata dove, rispondendo ad un questionario, riceveranno la propria 'climate therapy' personalizzata: un set di azioni virtuose che vengono consigliate in base ai principali fattori di impatto di ciascuno, ovvero Consumi, Trasporti, Lifestyle, Shopping.

La visualizzazione dinamica, proiettata in real time su un maxi schermo permette, inoltre, di vedere il posizionamento dei singoli (in termini di emissioni di tonnellate di CO2) rispetto agli altri partecipanti, alla media nazionale e ai goal internazionali della Carbon Neutrality.

Tutti i dati relativi all’engagement e ai fattori di impatto che saranno registrati durante il Salone e comunicati a fine manifestazione, permetteranno di evidenziare lo status quo grazie a Kpis e benchmark delle performance di sostenibilità di riferimento: un'ottima base a supporto della pianificazione e della definizione di strategie future.

Non solo. Fino al 31 ottobre chiunque potrà partecipare alla Challenge attivata insieme al Salone della Csr e dell’Innovazione Sociale: raggiungendo 300mila buone azioni (l’obiettivo iniziale di 100mila è stato raggiunto in 3 settimane ed è stato quindi rilanciato) si sosterrà un ampliamento del progetto di rinascita e restauro forestale 'Ancora Natura per il Col di Lana' (Belluno). Al raggiungimento del goal, infatti, Rete Clima (partner del progetto) rimuoverà il materiale legnoso ancora presente sul terreno, a seguito della tempesta Vaia, e darà vita ad una nuova forestazione mettendo a dimora 300 nuove alberature oltre alle 5.000 già previste. Partecipare alla Challenge è semplice: una volta scaricata la App AWorld e selezionando la challenge 'Abitare il cambiamento', si dovranno registrare le proprie azioni, tra quelle suggerite, oltre a leggere i contenuti e rispondere ai quiz.

AWorld è anche protagonista di tre seminari che hanno come tema l’impatto. Il primo, dedicato all’Impact Engagement, si è svolto il 4 ottobre. Il secondo appuntamento, il 5 ottobre dalle 9.30 alle 11.00, è dedicato a Ricerca e prevenzione per la salute dell’ambiente e delle persone. Ultimo appuntamento, il 6 ottobre, dalle 9.30 alle 10.30 con il seminario dal titolo 'Intelligenza artificiale e innovazione tecnologica: quali impatti?'.