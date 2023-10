Sostenibilità, Bassetti (CMO Berlin Packaging EMEA): “Importante dialogo con clienti e fornitori”

“Per affrontare le sfide che la sostenibilità ci sta ponendo per il futuro è importante avere un dialogo con i nostri clienti e i nostri fornitori”. Lo ha detto Dario Bassetti, Chief Marketing Officer di Berlin Packaging EMEA, a margine della tavola rotonda “Shaping the future of sustainable packaging” organizzata da Berlin Packaging, il maggiore Hybrid Packaging Supplier a livello mondiale, specializzato nella fornitura di packaging in vetro, in plastica e in metallo e chiusure, proponendo ai propri stakeholder un dibattito sulla sostenibilità nel mondo del packaging, nella cornice di Luxe Pack 2023, la fiera internazionale dedicata all’innovazione nel packaging di Monte Carlo.