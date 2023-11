Sostenibilità, Centromarca: "Ormai prioritaria per aziende ma difficile comunicarla"

La sostenibilità è ormai un prerequisito fondamentale per le aziende, e comunicarla è una responsabilità che però incontra difficoltà per la forte polarizzazione che genera nella società. Sono questi i punti chiave della comunicazione ‘green’ secondo Vittorio Cino, direttore generale di Centromarca, intervenuto al ‘Forum della buona comunicazione. Come raccontare la transizione ecologica’ che si è tenuto oggi a Ecomondo, il salone dedicato alla sostenibilità in corso a Rimini.

“Non tutti possono comunicare la sostenibilità in modo diverso, occorrono specializzazione e una contaminazione di competenze”, continua Cino sottolineando come ciò comporti “una trasformazione della governance aziendale, che richiede tempo”.

Un aspetto molto interessante, sottolinea ancora il dg di Centromarca, è emerso da una ricerca svolta insieme all’Università di Roma 3. Se da una parte risulta che l’86% delle aziende di marca sviluppa attività di comunicazione contro una media, secondo i dati Istat, del 60%, dall’altra il 14% dei brand, pur avendo realizzato progetti legati alla sostenibilità, non li comunica. Questo perché, spiega Cino, l’argomento è molto polarizzante e genera nella società un dibattito che il comunicatore affronta in modo prudente. Emerge proprio, continua, un ‘’timore di comunicare”. Da dove partire dunque? Le aziende possono partire dal Report di sostenibilità, che è “lo strumento principale per la comunicazione” green, conclude Cino.

“La sostenibilità deve essere una sostenibilità di filiera, e la comunicazione della sostenibilità deve essere una comunicazione di filiera”. Per Cino le aziende, infatti, non operano in modo isolato ma sono inserite in una catena produttiva e quindi non basta che un solo soggetto porti avanti progetti ambientali e li comunichi, è necessario costruire progetti di filiera. Fondamentale in questo senso diventano le partnership. Un esempio è il paniere del trimestre anti-inflazione: “E’ molto bello pensare di tenere fermi i prezzi così ma in un sistema concorrenziale sarebbe meglio lavorare sull’efficientamento della filiera, sulle sacche di inefficienza anche e soprattutto in termini di sostenibilità per sviluppare progetti comuni che siano soluzioni ‘win win’ tanto per i diversi soggetti che li portano avanti che rispetto alla società in cui viviamo”.