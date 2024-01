Sostenibilità, Dentis (Coripet): “Cittadini sempre più attivi su nostre iniziative”

“Stiamo crescendo e i cittadini stanno rispondendo sempre meglio ai nostri incentivi, che caratterizzano queste raccolte selettive. Sono di fatto delle raccolte premiate, che cercano di andare incontro alle esigenze di premialità che ci evidenziano i cittadini”. Con queste dichiarazioni, Corrado Dentis, presidente Coripet, è intervenuto a margine della conferenza stampa “Raccogliamo il futuro: la raccolta selettiva e gli obiettivi europei”, presso la Sala Stampa della Camera, per discutere circa la sfida dei prossimi mesi riguardo l’efficientamento del sistema delle raccolte selettive e tradizionali, a meno di due anni dagli obiettivi europei imposti dalla Direttiva SUP (Single Use Plastic).