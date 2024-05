Sostenibilità: Global law and business organization, Glawbus annual meeting

Sostenibilità, nuove tecnologie ed investimenti sono i temi al centro della terza edizione del Global law and business organisation in programma a Roma all’hotel Quirinale il 24 maggio 2024. L’evento - organizzato da Ilenia Lombardi, vicepresidente Glawbus, Giovanni Marco Borroni e Carlo Zaccagnini riuniti nella piattaforma italiana di BLI Network – sarà momento di confronto tra i maggiori esperti internazionali sulle sfide che le pmi e i professionisti dovranno affrontare a seguito dell’obbligatoria adozione di criteri Esg e dell’avvento delle nuove tecnologie.

Il congresso prevede quattro panel: il primo verterà sugli investimenti sostenibili individuando mercati emergenti e le prospettive che stanno generando le nuove start-ups. Con il coordinamento di Marco Boldrini (segretario generale e coo della Fondazione Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana) si confronteranno: Denada Bare Rauch (partner di un fondo di investimento, specializzata nei paesi Dach con focus nei settori finance, tecnologia, sanità e immobiliare); Yiannos Georgiades (managing partner della Y. Georgiades & Associates LLC e Co-Fonfatore di KV Kinisis Ventures Fund Raif V.C.I.C. PLC); Anna De Stefano (legal design expert & founder |business Angel| Startup Advisor| European Women of LegalTech 2020| member of the AI Alliance @EU Commission); Antonio Menditto (cfo Gruppo Undo - energie rinnobabili).

Il secondo panel sarà dedicato alle nuove tecnologie: dalla block chain alla tokenizzazione degli asset; dai digital twins all’intelligenza artificiale e ai risvolti patologici con particolare riferimento ai cybercrimes. Moderati da Avel Lenttan (ceo della InspiredRing, imprenditrice operante nel settore Tech Innovation) interverranno nell’ordine Marcello Fontana (Co-founder ed Executive Director di Sapio Asia e di Sdlt); Marios Nicolau (Ingegnere e Wireless & Digital Strategist; Emanuele Frontoni PhD (professore ordinario di Computer Science all’Università di Macerata, Co-direttore di VRAI Lab e speker di TEDx); Carlo Zaccagnini (penalista, partner di Zaccagnini Studio Legale, membro di BLI Network).

Nella terza sessione, prevista nel primo pomeriggio, il focus sarà sulla sostenibilità nel mondo della costruzione. Con la moderazione di Ilenia Lombardi LL.M (avvocato internazionale, partner fondatore di BLI International Network, vice presidente di Glawbus e presidente italiana di Creative women platform) parteciperanno ai lavori Annabella Nassetti (Architetto vincitrice del premio Award winning product designer & interior architect, promotrice del Progetto G100 a Londra intitolato Bring biodiversity in the city); Diego Mingarelli (imprenditore e ceo della Diasen società BCorp specializzata in materiali costruttivi sostenibili e autore de 'il comfort sostenibile'); Rohit Singhal (ceo e fondatore di Masin, società specializzata nella valutazione e quantificazione delle riserve nell’ambito di grossi progetti di costruzione); Gill Satinder (avvocato presso Five Paper a Londra).

Nel quarto panel i relatori condivideranno idee, strategie e metodologie per integrare con successo le richieste di reporting Esg nella vita delle pmi italiane. Giovanni Marco Borroni (consulente internazionale professore a contratto di revisione contabile all’Università Politecnica delle Marche, partner di BLI Audit srl e fondatore di Iarm srl) modererà la tavola rotonda cui parteciperanno Marta Cavenaghi (dottore commercialista, revisore e partner dello Studio Fusetti di Milano); Matteo La Torre PhD e assistente di contabilità presso l’Università di Chieti); Anna Shpak (fondatrice di Generation Impact Global); Maurizio Giuli (chief strategy officer della Simonelli Group spa).

L’introduzione e i saluti iniziali del Congresso saranno affidati a Yiannos Georgiades, in qualità di presidente di Glawbus; Ilenia Lombardi in qualità di Vice president Glawbus; Giovanni Marco Borroni e Carlo Zaccagnini in qualità di membri Glawbus comitato ospitante Italia; Ercole De Vito avvocato che porterà i saluti di ICC Italia in cui ricopre il ruolo di coo; Stefano Maranella avvocato e professore all’Università di Perugia che interverrà in rappresentanza del Cnf; Giorgio Starace Ambasciatore Italiano. Dopo il lunch break, Viola Edward, pluripremiata consulente aziendale, psicoterapeuta transculturale e formatrice terrà un breve intervento in tema di gentilezza e consapevolezza nel mondo corporate.