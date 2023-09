“Nel 2022 gli investimenti in infrastrutture sono cresciuti del 26% rispetto al 2021. Investimenti per oltre 400 milioni di valore economico lasciato sul territorio di Brescia". Così Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A, a margine della presentazione della nona edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Brescia, un’istantanea delle prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2022 e i suoi piani di attività previsti per i prossimi anni.