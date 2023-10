Sostenibilità, Mazzoncini (A2A): “Valore economico distribuito sul territorio è di quasi 1 miliardo e mezzo”

“Gli investimenti continuano a crescere soprattutto nella direzione della transizione ecologica. L’apporto che dà A2A a Milano in termini di valore distribuito è molto importante così come per l’azienda è importante lavorare su questo territorio” Lo ha detto l’amministratore delegato di A2A, Renato Mazzoncini, a margine della presentazione della settima edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Milano, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo A2A sul territorio nel 2022 e i suoi piani di attività previsti per i prossimi anni, presentata dallo stesso Mazzoncini alla presenza dell’Assessore al Bilancio e Patrimonio Immobiliare del Comune di Milano Emmanuel Conte.