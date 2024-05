Sostenibilità, partnership Aqualy e Neos per l'Acqua in brick tutta da collezionare

Aqualy del gruppo Ly Company e Neos, compagnia aerea di Alpitour World, condividono l’impegno verso una maggiore responsabilità ambientale ed è su questo comune obiettivo che è nata la loro collaborazione che ha permesso l’utilizzo dell’acqua confezionata in brick a bordo. L’acqua Aqualy nel nuovo formato da 250 ml, infatti, è realizzata con l’84% di materie prime rinnovabili provenienti da fonti gestite responsabilmente (certificate Fsc e Bonsucro). La confezione a basso impatto ambientale punta ad ampliare l’offerta a bordo in linea con la costante attenzione della compagnia per la qualità e i propri ospiti. Per rendere ogni viaggio a bordo di un aereo Neos un’esperienza unica i brick Aqualy sono stati, inoltre, personalizzati scegliendo 9 iconiche destinazioni operate dalla compagnia, tutte da collezionare e che cambieranno periodicamente sui voli Neos.

La prima serie includerà oltre 2.500.000 bottiglie (circa 600.000 litri di acqua) personalizzate con immagini raffiguranti New York, Kazakistan, Cina, Messico, Repubblica Dominicana, Kenya, Madagascar, Egitto e Grecia.

"Sono molto fiero di questa collaborazione con Neos, la prima compagnia aerea a scegliere Aqualy per i loro servizi di volo. Per la nostra azienda, questa partnership rappresenta un passo significativo nel settore dei trasporti e rafforza il nostro impegno nel portare la nostra acqua di alta qualità in un formato sostenibile", commenta Christian Creat, Ceo di ly Company Italia.

"Siamo soddisfatti di questo progetto – commenta Aldo Sarnataro, Direttore Commerciale di Neos - grazie a cui ogni brick avrà una grafica unica ispirata ad alcune delle nostre destinazioni. Un modo originale che amplia la varietà della nostra offerta a bordo, facendo collezionare ricordi di viaggio e immaginare la prossima meta da raggiungere con i nostri voli, che collegano l’Italia a più di 50 destinazioni in Europa, America, Asia e Africa".

Aqualy - Ly Company Italia è un’azienda fondata nel 2019 nell’Appennino tosco-romagnolo. Specializzata nella produzione e distribuzione di acqua di alta qualità in confezioni di cartone, nel 2023, ha ottenuto la certificazione B Corp. Nel 2024 il Financial Times ha inserito Aqulay - Ly Company Italia al 33° posto tra le 1000 aziende con la maggior crescita in Europa. Infine, uno dei progetti principali dell’azienda è la creazione e il supporto della Fondazione “ly company acqua e vita”, impegnata in progetti locali e nella costruzione di un centro ricreativo e orfanotrofio in Repubblica Dominicana.

Neos, compagnia aerea italiana parte di Alpitour World, è nata nel 2002 ed opera sulle principali rotte turistiche con oltre 50 destinazioni nel mondo. Eccellenza nel settore aviation, Neos fa dell’innovazione, dell’attenzione al cliente e della qualità i suoi asset principali. Focus che l’hanno portata ad essere una delle compagnie più dinamiche e con la flotta tra le più giovane d’Europa: possiede, infatti, 16 aeromobili, tra cui B737, B737 MAX e 787-9 Dreamliner di ultimissima generazione. Entro il 2025 si aggiungeranno, inoltre, tre nuovi B737-8 MAX che abbasseranno ulteriormente l’età della flotta portandola ad un totale di 19 aerei, oltre a consentire un ulteriore incremento delle rotte e il presidio con maggiori connessioni e rotazioni delle tratte più strategiche per il mercato, collaborando sia con i Brand del Tour Operating di Alpitour World sia con i principali operatori turistici italiani e internazionali.