Sostenibilità, Pirrone (Altroconsumo): “Vanno offerti strumenti pratici al consumatore per gestione dei rifiuti, suo ruolo è fondamentale"

“Il ruolo del consumatore è fondamentale per far sì che i sistemi di gestione dei rifiuti siano più sostenibili e ci permettano di lasciare un ambiente più pulito per i nostri figli. Riteniamo fondamentale che il consumatore abbia strumenti pratici a partire dall’informazione e della consapevolezza per realizzare modelli di consumo e gestione degli scarti che siano più sostenibili. Proprio per questo lavoriamo con McDonald’s per la campagna che lanciamo oggi, per capire da un lato quali sono i problemi che i consumatori incontrano nei ristoranti quando devono differenziare i rifiuti del packaging dopo i pasti, dall’altra cerchiamo di trovare assieme il metodo migliore per informare ed educare i clienti e in generale i consumatori per far sì che operativamente siano in grado di differenziare in maniera più efficace ed efficiente.” Ha dichiarato il Direttore Generale di Altroconsumo, Alberto Pirrone, in occasione dell’evento a Roma organizzato da McDonald’s con Altroconsumo, Seda International Packaging group e Comieco “Innovazioni e alleanze nella filiera del riciclo del packaging”.