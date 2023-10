Sostenibilità, Randazzo (Mediolanum): "Contesto economico chiede di evolverci e trasformarci"

“Il contesto economico socio ambientale in cui viviamo richiede evidentemente una necessità di evolvere, di trasformarci. Questo vale per le imprese, come per gli individui. Naturalmente, Banca Mediolanum partecipa al sistema, quindi a questo contesto, e in questo contesto sta crescendo, evolvendo. La fortuna è che Banca Mediolanum nasce con un modello che pone la persona al centro, che pone lo stakeholder al centro”. Lo dichiara ad Adnkronos Gianluca Randazzo, Head of Sustainability di Banca Mediolanum, partecipando all’11a edizione del Salone della Csr e dell’innovazione sociale, all’Università Bocconi di Milano.

“Questa evoluzione trova fondamenta su basi estremamente solide, che già vedevano la volontà di generare valore per i clienti, per i dipendenti, per i collaboratori, per i fornitori, per tutti coloro i quali creano partecipano alla catena del valore. In tutto questo, naturalmente, questa trasformazione, che fa parte del mercato, ci vede attori protagonisti”, conclude Randazzo.