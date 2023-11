Sostenibilità, Roma e il Cng ospiteranno il Council Meeting della Efg 2025

In programma dal 13 al 18 maggio 2025, con un focus su sfide globali e tematiche geologiche cruciali per il futuro sostenibile del nostro pianeta

Il Council Meeting della European Federation of Geologists (Efg), svoltosi il 19 novembre a Bruxelles, ha rappresentato un momento fondamentale per la comunità geologica. Presieduto per la prima volta dall'italiano Davide Govoni, attuale presidente in carica, l'assemblea ha visto la partecipazione attiva del Consiglio Nazionale dei Geologi (Cng), rappresentato dal consigliere Rudi Ruggeri. In un clima di collaborazione e impegno, è stata presentata la candidatura di Roma e del Cng ad ospitare il prossimo Council Meeting Efg, in programma dal 13 al 18 maggio 2025, proposta che ha ottenuto l'approvazione unanime dei membri presenti.

L'attenzione non si limiterà solo alle sfide globali, ma abbraccerà anche tematiche geologiche cruciali per il futuro sostenibile del nostro pianeta. Il presidente Govoni ha espresso l'importanza di promuovere la cooperazione internazionale per affrontare le sfide globali, sottolineando il ruolo cruciale della geologia nell'individuare soluzioni sostenibili. Ha ribadito l'impegno della Efg nel contribuire agli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, enfatizzando il contributo chiave della comunità geologica nella gestione sostenibile delle risorse naturali.

L'evento del 2025, oltre a essere un'occasione di scambio di conoscenze ed esperienze, sarà un palcoscenico per la promozione della ricerca e dell'innovazione in settori vitali come l'acqua, le materie prime, l'energia, la geotermia, la gestione delle siccità. Saranno trattate tematiche specifiche, dalla sostenibilità idrica alla gestione delle risorse energetiche, offrendo uno spaccato completo delle tendenze e delle soluzioni nel campo geologico.