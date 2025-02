Space economy: Costa (Vsf), “Indotto pari a 4 miliardi di euro al 2040 in Veneto”

“Il rapporto stima al 2040 un indotto dell’economia dello spazio in Veneto pari a 4 miliardi e mezzo di euro e, in termini di posti di lavoro un numero di addetti tra diretti e indiretti che arriva alle 2400 unità, tutte con un reddito decisamente superiore a quella che è la media”. Queste le parole di Alessandro Costa, direttore generale di Venice Sustainability Foundation (Vsf), in occasione della presentazione dell’analisi congiunta della Fondazione con Boston Consulting Group (Bcg). Il rapporto dal titolo “Dalla Laguna alla Luna” osserva lo sviluppo del mercato spaziale globale e vede proprio in Veneto i margini per lo sviluppo di uno Space Hub regionale.