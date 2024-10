Spatari (UniMe): "Premio L’Oréal promuove ricerca tutta al femminile"

"Sono grata a l'Oreal per aver voluto trasformare in itinerante la presentazione di questo straordinario strumento che avvicina le donne alla scienza, che è appunto il Premio Young Talents Italia L’Oréal che in tutto il mondo, dal 1998, promuove la ricerca al femminile. Tema antesignano perché oggi è di grande attualità, abbiamo sempre maggiore necessità di avvicinare le donne alla ricerca scientifica”. Lo ha detto la Rettrice dell’Università degli studi di Messina Giovanna Spatari, intervendo alla prima presentazione della XXIII edizione italiana del Premio Young Talents Italia - L’Oréal - Unesco per le Donne e la Scienza nell’ateno siciliano.