Spazio, Aeolus dell'Esa pronto al rientro assistito

Per la prima volta i team di esperti dell'Esa sono in allerta non per un lancio spaziale ma per un primo 'rientro assistito' - il 28 luglio prossimo - che vede al centro la missione Aeolus, il satellite cacciatore di venti. I team del Centro europeo per le operazioni spaziali (Esoc) dell'Esa, a Darmstadt, in Germania, si stanno infatti preparando per tentare un rientro assistito - unico nel suo genere - della missione che, lanciata il 22 agosto 2018, rappresenta la prima satellitare per l'acquisizione di profili dei venti della Terra su scala mondiale. Ed i successi già registrati da Aeolus parlano anche italiano grazie ad una sofisticata tecnologia a bordo del satellite realizzata da Leonardo con Asi. La missione dei venti Aeolus dell'Esa rientrerà nell’atmosfera terrestre venerdì 28 luglio, "presumibilmente nel pomeriggio, (ora italiana ndr.), in un corridoio nell'Oceano Atlantico", ha delineato il responsabile Esa della missione, Tommaso Parrinello.

Nel corso di una conferenza stampa, Parrinello ha riferito che "le prime manovre di rientro inizieranno il 24 luglio prossimo" e che c'è serenità fra gli scienziati Esa per l'impatto del satellite che promette di migliorare decisamente le previsioni meteorologiche. Un po' di detriti "cade sempre sull Terra ma un satellite come Aeolus cade ogni 10 giorni sul nostro pianeta e nessuno se ne accorge" ha assicurato il responsabile Esa della missione rilevando che "il centro Esa-Esoc ha il ruolo di controllo e forniremo tutti i dati" perché "c'è un collegamento con le protezioni civili e forniremo loro" ogni informazione. Sono inoltre "molte" le "Ground Station diffuse in tutto il Globo terrestre" che, grazie ad un "intero team di Esa", monitoreranno e garantiranno un rientro sulla a terra "sicuro" del satellite Aeolus, ha chiarito il responsabile Esa delle Operazioni a Terra di Aeolus, Giulio Baldo.

"Abbiamo una serie di Ground Station in differenti aree del globo, soprattutto nelle zone polari. A Kiruna in Svezia c'è una stazione Esa, poi useremo le Ground Station dell'Agenzia spaziale norvegese che ne ha molte. Useremo la stazione delle Svalbard, in Svezia, e poi anche, tra le altre, quella del Canada" ha spiegato Baldo. L'esperto dell'Agenzia Spaziale Europea ha sottolineato che "sono tutte predisposte per il rientro di Aeolus" ma che l'aspetto strategico studiato dall'Esa sarà "acquisire il segnale" del satellite "dopo la manovra" ed ognuna di queste "è molto, molto ampia".

Sono "manovre mai provate prima e - Baldo- ci si aspetta una certa imprecisione" ma l'aspetto chiave è che "le stazioni devono prendere il segnale specialmente nella parte finale" della discesa". Acquisendo il segnale, ha proseguito, "si riesce a determinare dove è Aeolus" nel corso della sua discesa a Terra ed i "dati vengono inoltrati al centro Esoc dove si realizza il tracciamento dell'orbita del satellite e che cambia ogni volta che si fa una manovra". Ma perché un rientro semi-controllato per un satellite che non era stato progettato per questo? La chiave è nell'eccesso di rifiuti spaziali che orbita sulle nostre teste. Se l'Esa sta provando, per la prima volta, un rientro semi-controllato del satellite Aeolus, è perché "gli scienziati hanno capito che servono regole" sul fine vita dei satelliti, tanto che "entro la fine dell'anno l'Agenzia Spaziale Europea punta ad avere "nuove regole più stringenti contro rifiuti spaziali" ha detto la responsabile dell'Ufficio Clean Space Esa, Luisa Innocenti.

L'esperta dell'Esa ha ricordato quanto sia serio ormai il problema dei rifiuti spaziali. Dai dati Esa emerge infatti che non tutti gli oggetti che 'volano' intorno alla terra sono tracciati e catalogati. Il numero di oggetti detriti stimati sulla base di modelli statistici in orbita (Master-8, popolazione futura 2021) sono pari a 36.500 oggetti detriti spaziali maggiori di 10 cm, 1.000.000 oggetti detriti spaziali da più di 1 cm a 10 cm, 130 milioni di oggetti detriti spaziali da più di 1 mm a 1 cm. Insomma la missione Aeolus si dimostra un successo tanto che i suoi numerosi goal sono stati valutati in benefici economici per oltre 3,5 miliardi di euro e hanno già prodotto il via libera ad una missione operativa di proseguimento Aeolus-2 verrà lanciata entro il decennio.

E c'è anche molta Italia a bordo della missione Esa del cacciatore di venti Aeolus. Missione sperimentale dell’Agenzia Spaziale Europea, Aeolus è stata lanciata nel 2018 ed ha studiato la distribuzione dei venti da 30 chilometri di altezza fino al suolo con un’accuratezza mai raggiunta prima d’ora. Un risultato che è stato possibile grazie allo strumento Aladin, di responsabilità del prime contractor Airbus Defefence and Space, che ha a bordo il più potente trasmettitore laser operante nell’ultravioletto (UV) mai costruito per un’applicazione spaziale. Il super trasmettitore laser è stato realizzato in Italia da Leonardo, nei suoi stabilimenti di Pomezia alle porte di Roma e a Campi Bisenzio vicino Firenze, con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi).

Lo strumento Aladin (Atmospheric LAser Doppler INstrument) è un Lidar composto di tre parti: un telescopio, un ricevitore e un trasmettitore laser. Ed è proprio la tecnologia laser la vera rivoluzione di Aeolus: generando pulsazioni di luce UV inviate nell'atmosfera, il lidar mette in evidenza i venti in tutto il mondo. Prima del suo spegnimento, avvenuto il 5 luglio scorso, il trasmettitore laser di Leonardo è stato spinto dai circa 4 milioni di Watt nominali a circa 10 milioni di Watt, record mondiale di potenza per un laser spaziale, per raccogliere informazioni utili allo sviluppo delle prossime missioni europee di studio dei venti.

I dati di Aeolus sono utilizzati dai principali servizi di previsioni meteo di tutto il mondo: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (Ecmwf), Météo-France, Met Office nel Regno Unito, Deutscher Wetterdienst (Dwd) in Germania e National Centre for Medium Range Weather Forecasting (Ncmrwf) in India. (di Andreana d'Aquino)